"Объявлен старт приема заявок для участия во всероссийском проекте "Молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь "Бейни-2023". Проект представляет собой четырёхстенную высокогорную образовательную площадку, которая в августе соберет 240 организаторов молодежного туризма со всего Кавказа и России", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, участниками проекта станут студенты туристических факультетов, начинающие представители турбизнеса, волонтеры гостеприимства и тревел-блогеры, которые заинтересованы в популяризации культуры туризма среди молодого поколения.

Цель проекта — обучение молодежи навыкам работы и организации туристических мероприятий в природной среде.

Их ожидает участие в учебной программе с использованием практико-ориентированной модели обучения. Она разрабатывается совместно с профильными государственными объединениями, представителями туристического бизнеса и образовательными организациями.

Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, для молодых людей участие в подобных мероприятиях — это ценный опыт, который пригодится в будущем.

"Форумы способствуют взаимодействию и сотрудничеству молодых людей из разных регионов и областей, способствуя развитию творческого и профессионального потенциала. А туризм является одним из приоритетных направлений развития региона: чем больше мы вовлечем в этот процесс молодых людей, я уверен, тем больших результатов республика сможет достичь в этой сфере", — привел агентству слова Калиматова сотрудник пресс-службы.

Ранее глава Ингушетии сообщал "Интерфаксу", что власти региона рассчитывают увеличить поток туристов в республику со 105 тыс. до 115 тыс. человек в этом году.