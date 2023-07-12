Таким образом, турпоток в республику в январе-июне текущего года увеличился на 2,5%.

"Курорты развиваются, становятся все более комфортными для посетителей и предлагают все больший спектр услуг для любителей как активного, так и пассивного отдыха. Все чаще стали проводить гастрономические мероприятия и фестивали, которые в свою очередь привлекают в регион новых туристов", — приводятся в сообщении слова министра туризма и курортов КЧР Расула Текеева.

Отмечается, что популярными направлениями остаются курорты Домбай и Архыз, а также туркомплекс "Медовые водопады".

Как сообщалось, в 2022 году Карачаево-Черкесия приняла 1 млн 923 тыс. человек, турпоток вырос почти на 10%. В 2023 году, по прогнозам специалистов, поток отдыхающих в республику вырастет еще на 10% и составит 2,1 млн человек.