По словам Омарова, в рамках проекта предусмотрена реализация восьми подпроектов.

"Здесь во взаимодействии с "Кавказ.РФ" определены границы особой экономической зоны, а для туристско-рекреационных комплексов выделяются земельные участки. Общая площадь участков — 216 га, протяженность береговой полосы составляет 6 км. Здесь предполагается размещение и всероссийского детского центра", — сказал Омаров.

Он отметил, что также продолжается развитие города Дербента как туристического центра, утверждены мероприятия, которыми предусматривается создание туристических объектов, объектов благоустройства и реконструкция дорожного хозяйства.

"В прошлом году введен в эксплуатацию объект для привлечения туристов — мультимедийный фонтан и благоустроен парк имени Низами Гянджеви вокруг этого фонтана. Общая стоимость всех работ по данным объектам составляет 2,2 млрд рублей", — сказал Омаров.

Он добавил, что в развитие Дербента планируется вложить в общей сложности более 200 млрд рублей, а в проекты, связанные с развитием туризма — около 50 млрд рублей.

Как сообщалось, Дербентский район Дагестана станет стартовой площадкой Каспийского туристического кластера — масштабного проекта по развитию пляжной береговой линии.

Каспийский туристический кластер — проект по созданию рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Изербаш. Планируется, что морской курорт в Дагестане поможет привлечь дополнительно более 200 тысяч туристов в год. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе будет разработан компанией "Кавказ.РФ".