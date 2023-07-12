"В социальных сетях появился вопрос: "Все ли в порядке с животными крокодиловой фермы в поселке Ольгинка?". По информации администрации Новомихайловского городского поселения, наводнение, произошедшее сегодня в Туапсинском районе, эту организацию не затронуло, крокодилы и другие животные в полном порядке", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Туапсинском районе оказались подтопленными более 300 придомовых территорий, из них почти в 240 домовладений зашла вода. Подтоплены детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги.

Жителей эвакуируют из затопленных домов в пункты временного размещения.

В четырех поселениях района введен режим ЧС.