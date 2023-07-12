"Срок рассмотрения заявления на визу может составлять до 45 дней с даты получения заявления в Генконсульстве Испании", — говорится в сообщении на сайте визового оператора.

Ранее сообщалось, что документы на визу могут рассматриваться в течение 30 дней.

Как напомнили в BLS International, запись на подачу документов осуществляется только через сайт. Если запись на подачу документов уже есть, то перезаписаться можно, аннулировав предыдущую.

По словам туристов, если ранее были короткие шенгенские визы, то испанское консульство может одобрить шенген на 3,5 месяца. Если визы выдавались на длительный срок, то можно получить от полугода.