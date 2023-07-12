На арт-фестиваль любой желающий сможет представить свою работу по одной из категорий: скульптура, живопись (графика), фотография, стрит-арт и декоративно-прикладное искусство.

Творить художники будут на тему "Родина". Создать работы они должны до 28 июля.

"Для фото и видео можно выбрать любую точку Обнинска, аналогично обстоят дела и с теми, кто представит на суд зрителей и жюри живописные и графические работы", — отмечается в сообщении.

В финале фестиваля выберут лучших художников. Итоги подведут в субботу, 29 июля.