К таким выводам пришли авторы исследования на основе Big Data, проведенного совместно Российским союзом туриндустрии (РСТ), сервисом бронирования отелей МТС Travel и туроператором RussiaDiscovery.

"Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай – каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении. Почти столько же поездок (24% от общего проанализированного турпотока) было в Дагестан. В пятерку регионов-лидеров по числу туристов, интересующихся необычными природными достопримечательностями, вошли ещё три республики: Северная Осетия, Адыгея и Карелия. На пять регионов приходится 75% от приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что во многом объясняется сезонностью", — отмечается в исследовании.

На Алтае туристы чаще всего выбирают село Чемал, перевалы Чике-Таман и Кату-Ярык, в Дагестане – обзорную площадку Сулакского каньона, Чиркейское водохранилище, парк Верхний Гуниб. В Северной Осетии – Дзивгисскую крепость, "Город мертвых" Даргавс, в Адыгее – ущелье реки Мишоко, водопады ущелья Руфабго, плато Лагонаки. В Карелии в первую очередь популярны остров Кижи, водопад Кивач, река Шуя.

Рейтинг наиболее популярных природных достопримечательностей у туристов в России, по данным исследования, возглавляет Сулакский каньон в Дагестане. На втором месте – Чиркейское водохранилище там же. Третье место занимает село Чемал в Республике Алтай.

Среди наиболее быстрорастущих направлений приключенческого туризма – село Териберка в Мурманской области и Сейдозеро на Кольском полуострове в том же регионе. На треть популярнее по сравнению с прошлым годом стали путешествия к стойбищам оленеводов в Ямало-Ненецком автономном округе. Почти на столько же вырос интерес к "Городу мертвых" Даргавс и Дзивгисской крепости в Северной Осетии.

Больше всего приключенческим туризмом и природными достопримечательностями интересуются жители столицы – они совершили более 20% таких поездок. Следом идут жители Новосибирской области (10% туристов) и Алтайского края (7%), которые в большинстве случаев путешествуют в соседнюю Республику Алтай. Почти треть (31%) туристов – обеспеченные люди с доходом от 75 до 150 тыс. рублей.

Исследование проведено на базе Big Data МТС. Был проанализирован турпоток более чем в 50 популярных у туристов точках 20 регионов России с 1 марта по 30 июня.