В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 36,3 тыс. человек. Таким образом за шесть месяцев текущего года пассажиропоток снизился на 2%.

"Самым популярным направлением стали полеты в Санкт-Петербург. Рейсами в Северную столицу и обратно с начала года воспользовались 19,2 тысячи человек", — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Авиаперевозки в Ярославле осуществляют авиакомпании "Северный ветер", "Азимут" и "ЮВТ Аэро". Маршрутная сеть включает три направления: Сочи, Казань и Санкт-Петербург. В рамках регулярного расписания самолеты авиакомпаний совершили 502 рейса. Средняя загрузка составила 68%.