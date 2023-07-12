"Подготовка проекта (мастер-плана развития региона КМВ — ИФ) находится на завершающем этапе, утверждение документа ожидается в этом году", — говорится в сообщении.

В рамках мастер-плана предусматриваются мероприятия по развитию курортно-туристической, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также по благоустройству. Документ учитывает перспективы экономического развития территории, реализации новых инвестпроектов, планов жилищного строительства.

Предполагается, что реализация проекта позволит к 2040 году создать в санаторно-гостиничном комплексе 41 тыс. койко-мест для отдыхающих. Это также позволит создать в сфере туризма и здравоохранения на КМВ около 30 тыс. рабочих мест, в других сферах — еще около 50 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что план инвестиций для Кавминвод составляет около 700 млрд рублей. На первом шаге до 2030 года внимание будут уделять массированным инфраструктурным вложениям для того, чтобы уже к 2040 году привлечь несколько сотен частных миллиардов.