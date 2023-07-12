"Мы подписали бессрочный акт о временном содержании. И тигрята, и львята чувствуют себя хорошо, кушают молочко, но гораздо охотнее — мясо, животики толстенькие. Одного из них лечим, есть ссадины. Малышей поселили в свободный вольер, полностью защищенный от солнца. Он имеет территорию для прогулок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, зоопарк примет от астраханцев пожертвования в виде игрушек для животных, чтобы обеспечить досуг "новоселам". Он уточнил, что дальнейшую судьбу животных решат контролирующие структуры, однако астраханский зоопарк готов оставить их у себя.

Как сообщалось со ссылкой на Федеральную таможенную службу России, тигрят и львят изъяли в пункте пропуска Караузек в Астраханской области у мужчины, который планировал продать их в казахстанский частный зоопарк.

Водитель пытался вывезти зверей в пластиковых переносках на заднем сиденье автомобиля. Разрешительных документов у него не было, детенышей мужчина купил в Чечне. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды.