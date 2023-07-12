"На курорте "Роза Хутор" покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о научных исследованиях и открытиях, выдающихся ученых, психологии человека и развитии технологий. Вход на все кинопоказы фестиваля бесплатный", — говорится в сообщении.

Как отмечается, "ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" — это новый формат традиционного фестиваля "ФАНК", который с 2016 года проходит под эгидой министерства культуры РФ в разных регионах страны, охватывая более чем 200 городов и сел. Его отличительной особенностью является сочетание авторского кино о науке, научных стендапов, лекций и дискуссий.

"В рамках фестиваля состоятся две российские кинопремьеры. Французский фильм "Производя счастье" (2022г.) и датский "Незваные гости" будут впервые демонстрироваться в нашей стране", — сообщает пресс-служба.

На фестивале актуального научного кино на "Роза Хутор" пройдут не только кинопоказы, но и научные дискуссии после каждого просмотра. Для участия в них в качестве экспертов приглашены ведущие российские ученые и создатели кино.

"Я благодарна партнерам за возможность провести фестиваль в новом для нас формате — "ФАНК Уикенд". Думаю, научное кино точно привлечет внимание отдыхающих на курорте, ведь это модный и интеллектуальный досуг. К тому же мы выбрали темы, которые заинтересуют не только тех, кто следит за научной повесткой, но и самую широкую аудиторию. Будут затронуты вопросы психологии счастья, экологии, охраны окружающей среды и новейших технологий блокчейн. Все фильмы зрители смогут обсудить с лучшими экспертами", — цитирует пресс-служба программного директора ФАНК, члена экспертного совета по неигровому кино Минкультуры РФ, куратора инициативы "Наука как искусство" в рамках Десятилетия науки и технологий Ирину Белых.