"В результате схода оползня и разрушения дорожного полотна в округе Кулу индийского штата Химачал-Прадеш группа российских туристов (15 человек) оказалась заблокирована в деревне Катагла. В настоящее время россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием. Пострадавших среди них нет", — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, посольство находится в постоянном контакте как с путешественниками, так и с местными властями.

Ранее сообщалось, что пятнадцать российских туристов оказались заблокированы в горной деревне Касол в Индии из-за наводнений, вызванных многодневными ливнями на севере страны.