Авиаперевозчик будет задействовать воздушные суда Airbus A320.

"Также в аэропорт "Шереметьево" продолжают выполнять полетную программу авиакомпании "Россия" и "Победа". Общее количество ежедневных рейсов из Уфы на московском направлении достигнет 18", — отмечается в сообщении.

Ранее со ссылкой на авиахолдинг сообщалось, что "Аэрофлот" и авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в июле-августе 2023 года будут суммарно выполнять до 63 полётов в неделю из "Шереметьево" в Уфу, достигнув рекордных показателей. В аналогичный период прошлого года максимальное количество рейсов между Москвой и Уфой составляло 42 в неделю.