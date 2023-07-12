"Мы получили информацию из посольства России о том, что в Касоле застряли 15 российских туристов. Мы пытаемся связаться с ними и узнать их самочувствие", — сказала исполняющий обязанности начальника полиции индийского штата Химачал-Прадеш Сатвант Атвал Триведи, которую цитирует портал.

По ее словам, в ближайшее время туристы будут эвакуированы.

Также полиция контактирует с отелями, из которых туристы не могут выехать из-за повреждения дорожно-транспортной инфраструктуры.

Непрекращающиеся несколько дней проливные дожди в Индии привели к затоплению населенных пунктов, размытию дорог, проблемам с питьевой водой. В штате Химчал-Прадеш привели к гибели 20 человек за последние 48 часов, а общее количество погибших в стране от наводнения составляет около 100 человек.