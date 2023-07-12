"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел за пострадавшими на перевал в Северной Осетии. В районе села Гизель на борт поднялись двое спасателей МЧС России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время борт прибудет на перевал Комлагат.

Как сообщалось, в понедельник в районе села Бад Алагирского района Северной Осетии трое альпинистов, входящих в группу из шести человек, сорвались со склона и получили травмы. Они упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около трехсот метров и находятся на северном склоне.

На поиски туристов была направлена усиленная группа сотрудников МЧС. Днем во вторник спасатели прибыли к пострадавшим туристам и разбили лагерь для ночлега. По данным ГУ МЧС по республике, две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии, им оказали первую помощь.