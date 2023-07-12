"По предварительным данным, сегодня около 9:00 (5:00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина совершил вынужденную посадку самолет Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшее рейс Новокузнецк — Москва (Шереметьево), по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка (Спиченково)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет благополучно произвел посадку, на борту находились 156 пассажиров, из них 13 детей.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что на данный момент пассажиры ожидают отправку в пункт назначения резервным самолетом.