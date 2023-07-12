Цифровая экспозиция, посвященная неординарной личности "Романтического императора" (по выражению Пушкина) — императора Павла I, средствами мультимедиа переносит участников в атмосферу России второй половины XVIII века. Действие происходит в Западном павильоне Михайловского замка с видами на сам замок, который был задуман и воплощен Павлом в центре Петербурга, но сыграл в судьбе императора трагическую роль.

Следуя за медиатором, участники становятся свидетелями коронации Павла I и его супруги Марии Федоровны, исследуют интерактивную карту Санкт-Петербурга с архитектурными памятниками павловского времени и совершают полет над северной столицей в панорамном зале.

В техно-игровой комнате Центра мультимедиа посетители отправляются в виртуальное путешествие по Европе в составе свиты великого князя Павла Петровича, присутствуют при строительстве Михайловского замка, разгадывая его тайны, и проверяют свои знания в исторических играх и викторинах. В завершение всех ждет виртуальная примерочная с костюмами разных эпох, среди которых мантия Великого магистра Мальтийского ордена Павла I.

Техно-игровой маршрут основан на произведениях изобразительного искусства и материалах из архивов Русского музея, а также исторических мемуарах, раскрывающих образ императора Павла I.