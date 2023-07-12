"Туристов спустили вниз, все живы, здоровы", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС КБР сообщили, что туристы эвакуированы на базу спасотряда МЧС России в Терсколе. Группа состояла из пяти человек, четверо из них граждане Белоруссии, один гражданин РФ.

Медицинская помощь им не потребовалась. Поисково-спасательная операция завершена.

Ранее сообщалось о том, что спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвигались на встречу группе туристов из Белоруссии, которая попросила о помощи при спуске с Эльбруса на высоте 5,3 тыс. метров из-за плохого самочувствия двух участников похода.

По данным пресс-службы МЧС РФ, поход не был зарегистрирован.