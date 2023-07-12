"Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение и напомнил отдыхающим об опасности купаться в такую погоду.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Кубани из-за угрозы подтопления началась эвакуация маломобильных жителей.

Кроме того, спасатели уже эвакуировали из леса туристическую группу в количестве 40 человек (из них 37 — дети). Все они размещены в поселке Дефановка.