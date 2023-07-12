По данным ведомства, незарегистрированная тургруппа из 19 человек, из которых 13 детей, приехали на отдых из Оренбурга. Десять подростков в возрасте от 11 до 18 лет с ведома родителей на трех резиновых лодках отправились на сплав.

Предполагалось, что они самостоятельно сплавятся по реке Белой от села Старосубхангулово до деревни Киекбаево — 20 км — и в конце маршрута их встретят родители.

"В указанном месте в указанное время дети не появились, и тогда родители забили тревогу, обратившись за помощью в экстренные службы. К поискам немедленно приступили полиция, спасатели и местные жители. К счастью, в 3 часа ночи дети были обнаружены на берегу, вблизи населенного пункта Миндигулово. В медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.

Оказалось, что юные туристы приняли решение остановиться на этом месте из-за того, что стемнело. Сообщить о себе не могли из-за отсутствия мобильной связи.

Миндигулово — деревня в Бурзянском районе Башкирии, входит в состав Киекбаевского сельсовета. Находится на берегу реки Белой. Расстояние до районного центра (Старосубхангулово): 8 км, ближайшей ж/д станции (Белорецк): 158 км.