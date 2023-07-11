«Министр поблагодарил представителей туротрасли за впечатляющие результаты, достигнутые в первом полугодии, когда республику посетили более 7 млн иностранных гостей. Больше всего путешественников за этот период прибыли из Германии, США, Великобритании, Испании и Италии», — пишет издание.

По словам министра, в настоящее время продолжается работа с Минтрансом Египта по поводу увеличения количества кресел на маршрутах из стран, откуда едет наибольшее число туристов.

Как отмечает газета, Египет планомерно работает над восстановлением международного туризма после пандемии коронавируса и обострения конфликта между Россией и Украиной. Тем более, что эти рынки очень важны для АРЕ и ее экономики.

Власти Египта ожидают роста иностранного турпотока до 18 млн к 2024 году, для этого в стране активно совершенствуют пляжный и семейный отдых, дайвинг и культурный туризм.