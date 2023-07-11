Соответствующий меморандум о сотрудничестве сроком на 5 лет "Синара" и правительство региона заключили в ходе международной выставки "Иннопром-2023".

В рамках проекта планируется создать сопутствующую транспортную, инженерную и информационную инфраструктуру, новые горнолыжные трассы и канатные дороги, гостиничные комплексы разного формата, оборудованные места отдыха, система навигации. Планируется, что курорт будет работать во всесезонном режиме.

Как уточнил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, слова которого приводит департамент, в соответствие с мастер-планом курорта "Гора Белая" планируется построить до 50 километров трасс для единовременного катания 7,5 тыс. человек.

"Всего на территории одноименного туркластера будет создано 4,5 тыс. мест размещения", — отметил Ионин.

По словам президента группы "Синара" Михаила Ходоровского, проект по реконструкции курорта "Гора Белая" "станет одной из первых в стране концессий в сфере отдыха и гостеприимства".

Генеральный директор управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонид Гункевич, в свою очередь, отметил, что "практически, завершена подготовка земельных участков и документов территориального планирования под будущее строительство инженерной инфраструктуры, частично запроектированы сети, канатные дороги".

"Заключено 28 соглашений с резидентами туркластера из числа малого бизнеса на сумму 1,74 млрд рублей",- добавил Гункевич.

В настоящее время в кластере "Гора Белая" доступны различные виды отдыха: от экстремального зимнего до культурно-познавательного и семейного в исторических горнозаводских посёлках и в окрестностях реки Чусовой.

Как сообщалось, на территории региона функционирует туристический кластер "Гора Белая". Его территория — 2,5 тыс. кв. км, в него входят горнолыжный комплекс "Гора Белая", природный парк "Река Чусовая", буферная зона Висимского заповедника, поселки Висим, Усть-Утка и другие. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления — транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.