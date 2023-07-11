"На курорте сохраняется неблагоприятный метеопрогноз. До конца суток 12 июля на территории Сочи вероятны сильные дожди, а также ливни с грозами и градом", — подчеркивает пресс-служба.

На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами — с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду.

На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Пляжи курорта в целях безопасности закрыты для купания. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.