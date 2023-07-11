"17:00: в очереди со стороны Керчи 200 транспортных средств. Время ожидания до часа", — говорится в сообщении.

Пробка со стороны Керчи была ликвидирована в понедельник к 18:00, однако небольшие скопления транспорта временами появлялись во вторник примерно с 13:00. На 16:00 вторника в очереди на досмотр насчитывалось 90 машин.

Очередь при заезде на Крымский мост со стороны Кубани была фактически ликвидирована к 11:00 вторника — в ней насчитывалось всего 40 машин. С 14:00 никаких затруднений на этом направлении не фиксируется.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост достигла в понедельник со стороны Кубани — в 10:00 в ней насчитали 1310 транспортных средств. Со стороны Крыма в этот день максимальная очередь составляла 260 автомобилей.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час, однако образовавшийся в пиковое время затор устранить не удалось и в понедельник.