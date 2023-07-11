"В Геленджике полицейские проводят рейды в рамках операции "Джиппинг". В результате почти за 2 месяца было изъято и помещено на специализированную стоянку 18 автомобилей, а в отношении водителей составлено 132 административных материала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные виды нарушений — это отсутствие разрешающих документов на перевозку пассажиров, техническая неисправность автомобилей и незаконное переоборудование транспортных средств. "Джиппинг — это опасный вид экстремального горного туризма. Несоблюдение правил может стоить жизни. К сожалению, многие водители, предлагающие джип-туры для отдыхающих, не уделяют должного внимания вопросу безопасности при перевозке своих пассажиров. Поэтому, если вы собираетесь на экскурсию, попросите организатора показать все необходимые документы на предоставление услуг, а также самостоятельно убедитесь, что транспортное средство безопасно", — уточнили "Интерфаксу" в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевой Госавтоинспекции.