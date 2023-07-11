"Врач МЧС России осмотрел туристов и оказал им первую помощь. Пострадавших переносят на носилках. Специалисты МЧС России выбирают безопасное место, чтобы разбить лагерь для ночлега. Спасательная операция продолжится с восходом. На утро запланирован вылет вертолета МИ-8 МЧС России из Махачкалы в место стоянки группы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие будут доставлены в район селения Гизель для последующей госпитализации.

Ожидаются благоприятные погодные условия для транспортировки.

Как сообщалось, в понедельник в районе села Бад Алагирского района Северной Осетии трое альпинистов, входящих в группу из шести человек, сорвались со склона и получили травмы. Они упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около трехсот метров и находятся на северном склоне.

На поиски туристов была направлена усиленная группа сотрудников МЧС. Днем во вторник спасатели прибыли к пострадавшим туристам. По данным ГУ МЧС по республике, две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии, им оказали первую помощь.