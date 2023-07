Это две живописных работы Карла Фридриха Шульца середины XIX века из коллекции Александра II. Также музей получил фотоальбом "The Russian Campaign. March to August 1915", принадлежавший цесаревичу Алексею, и тарелку из Рафаэлевского сервиза, созданного в 1903 году специально для царскосельской императорской резиденции, говорится в сообщении.

Обе картины — "Саперы Лейб-Гвардии саперного батальона, роющие земляные укрепления" и "Разъезд Кавалергардского Ее Величества полка, остановившийся близ лагеря" — написаны Шульцем во время его работы в России, куда он приехал по приглашению Николая I. До Великой Отечественной войны находились в Екатерининском дворце. Фотоальбом состоит из 168 снимков, сделанных во время русской кампании Первой мировой войны — с марта по август 1915 года. Они представляют собой небольшую подборку из примерно 2 тыс. снимков, сделанных в русской армии, которые были воспроизведены практически во всех иллюстрированных журналах мира. Автор фотографий — британский фотограф Джордж Мьюз. Со ссылкой на хранителя фонда "Фотонегатека" Викторию Плауде пресс-служба сообщает, что альбом хранился в Александровском дворце и, вероятно, был изъят в период распродажи личных вещей императорской семьи. Снимки сопровождаются подписями белилами на английском языке. Как отмечают в "Царском Селе", все эти раритеты приобрел на зарубежных аукционах и передал в дар музею меценат Михаил Карисалов. Всего в коллекции учреждения теперь 226 предметов, подаренных им или приобретенных при его поддержке.