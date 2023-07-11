«В настоящее время по техническим причинам региональные визовые центры не принимают заявления с оплатой консульского сбора. Те категории заявителей, которые освобождены от уплаты консульского сбора, могут подать документы в визовые центры без ограничений. Запись на подачу в таких случаях не требуется», — говорится в сообщении.

В VFS Global также уточнили, что визовые центры Екатеринбурга (включая региональные) временно не осуществляют прием документов.

Ранее власти Болгарии пересмотрели условия въезда иностранных граждан, теперь путешественники с неоткрытыми шенгенскими однократными и многократными визами, а также с национальными визами Румынии, Хорватии и Кипра не могут въехать в страну.