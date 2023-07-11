"Все пляжи в Сочи остаются закрытыми в связи продолжающимися осадками, сохраняющейся опасностью формирования смерчей над морем и шторма уровня до 3 баллов. Вывешены красные флаги, спасатели не допускают людей к воде", — подчеркивает пресс-служба.

Мониторинговые группы во внутригородских районах обходят пляжи, проверяют наличие информационных стендов о запрете купания и отсутствие людей.

"Серьезных разрушений пляжной инфраструктуры в Сочи не зафиксировано. Сейчас, пока пляжи закрыты для купания, проводятся работы по сбору и вывозу штормового мусора", — отмечается в сообщении.

"Сегодня, пока на всей территории Сочи бушует непогода, главная наша задача обеспечить полную безопасность жителей и туристов. По поручению главы города Алексея Копайгородского силами районов обеспечиваем безопасность на незакрепленных пляжных территориях, на которых отсутствуют спасатели, необходимая инфраструктура, и где купание запрещено в принципе. Главы внутригородских администраций совместно с сотрудниками нацпарка контролируют ситуацию в пикниковых зонах на реках, чтобы не допустить туда людей на время непогоды", — цитирует пресс-служба заместителя мэра Сочи Олега Бурлева.

По прогнозу синоптиков, осадки прекратятся в городе к 20:00 мск вторника. К субботе на курорте будет 31 градус тепла, температура морской воды — выше 24 градусов.