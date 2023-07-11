"Аэрофлот" будет выполнять с 17 июля еще один рейс из Минеральных Вод в Москву, в Шереметьево", — говорится в сообщении.

Вылет из Минвод будет осуществляться ежедневно по вечерам в 20:35.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, всего ежедневно в столицу отправляется от 15 до 17 рейсов, в некоторые дни их количество может доходить до 20.

В частности, "Аэрофлот" с 17 июля будет выполнять 7 рейсов в Москву ежедневно, "Победа" — четыре, S7 — два, "Уральские авиалинии" — от двух до трех, "ЮТэйр" и "Нордстар" — по одному.

"Россия" летает в столицу 4 раза в неделю, "Якутия" — 2 раза.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.