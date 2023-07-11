"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и в первой половине дня 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", — говорится в сообщении главка МЧС.

Ведомство допускает вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива.