"Старинный форт еще недавно был заброшенным военным объектом, который долгое время не использовался по назначению и не поддерживался в нормальном состоянии. Только недавно военное ведомство реализовало его новым собственникам, которые полны решимости привести форт в порядок, а затем использовать как рекреационный и туристический объект", — сказал Маслов.

По его словам, владельцы форта уже приступили к восстановительным работам, которые согласовывают со специалистами службы охраны памятников. Крепостное сооружением имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, что подразумевает особое внимание ко всем мероприятиям, которые будут проводиться на нем.

Вместе с первоочередными работами по восстановлению форта инвестор ведет разработку большого проекта по вовлечению объекта в общественную и деловую жизнь Калининграда. Планируется, что проект будет включен в региональную программу восстановления объектов культурного наследия и дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот. Она подразумевает серьезную финансовую поддержку со стороны правительства области, пояснил Маслов.

"Однако владельцы форта уже заявили, что в нем в первую очередь появятся некое общественно-культурное пространство с музеем и точкой общепита. В том районе города, как раз и не достает таких мест привлечения местных жителей, а тем более туристов", — отметил чиновник.

Он добавил, что форт №7 "Герцог фон Гольштайн" был построен в 1887-1890 годах и назван в честь государственных и военных деятелей Пруссии — герцогов Гольштайнов.