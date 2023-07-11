Самым востребованным среди жителей и гостей региона традиционно остается московское направление — 200,478 тыс. пассажиров. Также популярны Санкт-Петербург (31,343 тыс. человек), Новосибирск (23,612 тыс. человек), Сочи (22,954 тыс. человек), Екатеринбург (13,354 тыс. человек) и Красноярск (11,029 тыс. человек).

В 2023 году аэропорт планирует увеличить пассажиропоток на 10% относительно 2022 года, говорится в сообщении.

Роста показателей на внутрироссийских направлениях удалось добиться за счет расширения географии полетов, увеличения частоты выполнения рейсов и провозных емкостей на популярных направлениях. Так, в 2023 году авиакомпания Nordwind увеличила количество рейсов в Санкт-Петербург и Сочи, а также открыла новое направление — Казань. "ЮТэйр" впервые выполняет из Барнаула прямые рейсы в Тюмень. Авиакомпания S7 Airlines увеличила частоту выполнения рейсов в Новосибирск: жители Алтайского края могут летать туда ежедневно.

За прошедший период аэропорт обеспечил 1575 самолетовылетов, что на 24,5% больше, чем за 6 месяцев 2022 года.

Аэропорт Барнаула им. Г.С.Титова находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", которое осуществляет аэропортовую деятельность с 1997 года. В июне 2022 года холдинг "Новапорт" увеличил долю в АО с 48% до 75% минус 1 акция по итогам выкупа допэмиссии его акций, на выкуп было направлено 800 млн рублей. Доля второго акционера — Минимущества Алтайского края уменьшилась с 52% до 25% плюс 1 акция.

В настоящее время рейсы из барнаульского аэропорта осуществляются в три аэропорта Москвы, а также в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Томск, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Иркутск, Новый Уренгой, Пермь, Сургут и Тюмень.