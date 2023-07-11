"В Центральном парке культуры и отдыха в Богородском городском округе 16 июля будет организован фестиваль художественных ремесел и туризма "МастерОК". Более 50 мастеров из разных регионов приедут на фестиваль, чтобы продемонстрировать свои работы, выполненные в разных техниках", — отмечает ведомство.

На мероприятии будут представлены гжель, керамика и другие предметы декоративно-прикладного творчества. Посетителей фестиваля также ждут мастер-классы по деревянным срезам и по изготовлению свечей, детская программа и концерт. Кроме того, будет работать площадка со стендами туристских информационных центров Подмосковья.