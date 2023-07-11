"Первые спасатели прибыли к туристам, пострадавшим на перевале Комлагат. Сотрудники МЧС России преодолели 10 км пути с перепадом высот почти в 2 км при дожде и тумане. Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подходе — другая группа спасателей и волонтеры. Ранее ведомство сообщало, что на поиски туристов была направлена усиленная группа сотрудников МЧС. Как сообщалось, в понедельник в районе села Бад Алагирского района Северной Осетии трое альпинистов, входящих в группу из шести человек, сорвались со склона и получили травмы. Они упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около трехсот метров и находятся на северном склоне.