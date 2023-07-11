"Деревья убраны, движение по А-147 в Лазаревском районе — в штатном режиме", — подчеркивает пресс-служба.

Между тем, из-за ухудшения погодных условий по всей территории Большого Сочи ведомство усиливает группировку рабочих экстренных служб.

"Подготовлено 15 единиц техники и более 30 рабочих. Силы и средства мобилизованы в связи с ухудшением погодных условий", — отмечается в сообщении ФКУ "Черноморье".

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение о непогоде в Сочи действует до конца вторника. До конца суток ожидаются ливни, град, гроза, ветер и смерчи.