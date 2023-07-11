Согласно данным сайта госзакупок, договор между ДСИО и заказчиком работ — Дирекцией по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области в настоящее время находится в стадии подписания. Цена контракта составит 160,5 млн рублей, что соответствует начальной цене на тендере.

По данным материалов сайта, ДСИО была единственным участником торгов на капремонт участка, с ней было принято решение заключить договор.

Подрядчику необходимо отремонтировать участок трассы на отрезке с 159,5 км по 161,2 км. Дорога двухполосная, расчётная скорость движения по ней должна составить 60 км/ч, тип покрытия — асфальт. Срок завершения работ — 25 августа 2025 года.

Региональная дорога Баяндай — Еланцы — Хужир ведет к крупнейшему на Байкале острову Ольхон, куда в основном едут туристы. Трасса, проходящая по материковой части (Баяндай — Еланцы — МРС) является асфальтированной, а по острову, в том числе до Хужира, — грунтовой.

Как сообщалось, власти региона с 2015 года пытаются привести в порядок островную часть дороги, однако в силу жесткости природоохранного законодательства смогли выполнить капремонт на участке менее 1 км.

В настоящее время Дирекция по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области вновь ищет подрядчика на капремонт участка 153-159 км. Начальная цена контракта составляет 149 млн рублей. Определить подрядчика планируется 18 июля, говорится в материалах госзакупок.