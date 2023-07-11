По его словам, на сегодняшний на условиях софинансирования регионального и федерального бюджетов субсидируются авиарейсы из Кургана в Сургут, Сочи и Санкт-Петербург.
В то же время, уточняется в сообщении, организация полетов в Свердловскую область не планируется. "Было принято взвешенное решение этот вопрос пока отложить в связи с доступностью для населения перевозок автобусным сообщением и железнодорожным транспортом", — резюмировал он.
Из аэропорта им. Г.А.Илизарова в Кургане выполняют рейсы авиакомпании NordStar, "ЮТэйр", "Икар" (Красноярск). Регулярное авиасообщение налажено с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Сургутом. Аэропортом в Кургане управляет Группа "Аэрофьюэлз", которая также управляет аэропортами в Чебоксарах и Липецке.