"Рассматривает возможность увеличения рейсов в направлении Сочи. Кроме того, на 2024 год рассматриваем варианты по субсидированию новых направлений — в Минеральные Воды и Новосибирск. Заявка на участие в программе будет подана в текущем году, надеемся на поддержку", — приводит пресс-служба слова директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева.

По его словам, на сегодняшний на условиях софинансирования регионального и федерального бюджетов субсидируются авиарейсы из Кургана в Сургут, Сочи и Санкт-Петербург.

В то же время, уточняется в сообщении, организация полетов в Свердловскую область не планируется. "Было принято взвешенное решение этот вопрос пока отложить в связи с доступностью для населения перевозок автобусным сообщением и железнодорожным транспортом", — резюмировал он.

Из аэропорта им. Г.А.Илизарова в Кургане выполняют рейсы авиакомпании NordStar, "ЮТэйр", "Икар" (Красноярск). Регулярное авиасообщение налажено с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Сургутом. Аэропортом в Кургане управляет Группа "Аэрофьюэлз", которая также управляет аэропортами в Чебоксарах и Липецке.