"Холодные воздушные массы, которые доходят до Краснодарского края, приводят к тому, что там погода, что называется, не сахар. Сегодня и завтра еще сложная ситуация — сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с", — сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что из-за высокой температуры воды и затока холодных воздушных масс, существует вероятность формирования смерчей на море на восточном побережье Черного моря, но "вероятность выхода на сушу небольшая".

Улучшение погоды, по его словам, можно ждать в четверг и пятницу, но в субботу и воскресенье опять, по предварительным данным, погодная ситуация осложнится.

Накануне в МЧС РФ сообщили, что в превентивных целях направили дополнительную аэромобильную группировку в пострадавший от ливня Туапсинский район Краснодарского края. Сотрудники МЧС продолжают работы в поселке Мирный на федеральной территории "Сириус", остаются подтопленными 80 придомовых участков и домовладений.

На территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение.