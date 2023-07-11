"15 июля 2023 года исполняется 100 лет с момента выполнения первого регулярного пассажирского рейса. Он был приурочен к открытию Нижегородской ярмарки и выполнен по маршруту Москва-Нижний Новгород", — сообщает пресс-служба аэропорта во вторник.

В честь этого события в субботу днем над акваторией Волги пройдет авиашоу с демонстрацией фигур высшего пилотажа. В нем примет участие пилотажная группа "Русь" на пяти самолетах Л-39, а также пилот спортивной авиации Светлана Капанина на двухместном пилотажно-тренировочном самолете EXTRA 330LX.

Кроме того, в авиашоу будут задействованы учебно-боевой самолет Як-130, сверхзвуковой реактивный истребитель МиГ-29УБ и Як-52, а также выступят парашютисты ДОСААФ.

В самом аэропорту в субботу ждут специальный авиарейс, "на котором в деталях, сервисе и форме бортпроводников воссоздана атмосфера прошлых лет", добавили в пресс-службе.