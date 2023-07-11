"Спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состояния здоровья", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, туристическая группа из 22 человек, половина из которых — дети, отправилась на сплав по реке Усьва 4 июля. 9 июля они должны были прибыть в одноименный поселок, но к этому дню на связь никто из них не вышел. Протяженность маршрута составляет 175 км.