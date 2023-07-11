"В Лазаревском и Хостинский районах Сочи запустили работу сиренно-речевых установок для оперативного оповещения населения и повышения бдительности в связи с поднятием уровня воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза до отметки "Неблагоприятное явление", — говорится в сообщении.

В связи с опасностью выхода рек из русел сработали датчики.

"В районах находятся спасатели, которые в случае необходимости оказать помощь людям. Реки из берегов пока не выходили. Городской оперативный штаб мониторит ситуацию", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о сильном ветре и ливне с градом в Сочи, повреждены крыши и автомобили.

Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца дня вторника.