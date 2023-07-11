«Проектом федерального закона предлагается освободить от НДС операции по реализации организацией, осуществляющей туроператорскую деятельность, турпродукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма. Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется», — говорится в заключении комитета.

Как отмечается в документе, дату вступления в силу новых правил «следует привести в соответствие с текущей календарной датой, а также дополнить положением о применении данного освобождения по 30 июня 2027 года».

На заседании правительства РФ 27 июня был одобрен законопроект, освобождающий с 1 января 2023 года от уплаты НДС туроператоров, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма.

Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания. При этом туроператоры, бронируя места в гостиницах и транспортные услуги, были вынуждены работать с НДС.