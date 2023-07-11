"Сегодня силами спасателей ДЧС Туркестанской области на высоте около 3800 м над уровнем моря обнаружено тело пропавшего мужчины 1967 г.р.", — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

В настоящее время производится спуск тела. "Спуск осложняется наличием снежного покрова толщиной 20 см, рельеф местности — горный, скалистый", — сказали в МЧС.

Там отметили, что в поисково-спасательных работах задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда Туркестанской области и профессиональные альпинисты.

Как сообщалось, 3 июля у одного из туристов в составе группы из трех человек при спуске с вершины на высоте 4236 м над уровнем моря оборвалась веревка, мужчина скатился по льду и упал вниз по склону.