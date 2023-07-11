"Тестовые испытания начались, когда 300 волонтеров в ярких футболках вошли в просторное помещение аэровокзала. Они выступали в роли обычных пассажиров: проходили регистрацию, досмотр, сдавали и получали багаж, ждали посадку. Цель испытаний — в условиях, максимально приближенных к реальности, выявить и устранить сбои в организации работы с пассажирами и их багажом, технические неисправности", — говорится в сообщении.

Только после этого можно будет переходить к процедуре официального ввода объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба.

За ходом испытаний проследил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

"По требованию областных властей проектировщики и строители приняли все меры, чтобы сделать аэровокзал максимально удобным и безопасным. Они обратили особое внимание на создание безбарьерной среды, обеспечили доступ маломобильных граждан во все помещения для пассажиров", — цитирует пресс-служба Белика.

Он отметил, что новый терминал оснащен багажной системой с пятью уровнями контроля безопасности, которая способна обработать до 1,2 тыс. багажных мест в час, на территории терминала расположатся более 20 предприятий торговли и общественного питания.

"Новый аэровокзал Южно-Сахалинска является самым крупным на Дальнем Востоке. Здание площадью более 47 тыс. квадратных метров рассчитано на 5 миллионов пассажиров в год. В нем установлены 26 стоек регистрации, оборудованы 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля, 18 пунктов досмотра", — отмечает пресс-служба.

Передвижение по территории аэровокзала обеспечивают пять эскалаторов и четыре подъемника, а также 23 лифта. На привокзальной площади оборудована крытая галерея протяженностью 849 метров. Она укроет пассажиров, провожающих и встречающих от дождя и снега при высадке из автомобилей.

Как сообщалось, в июне губернатор Валерий Лимаренко рассказал депутатам Сахалинской облдумы, что ввод в эксплуатацию терминала в аэропорту Южно-Сахалинска перенесен на август вместо планируемого первого полугодия текущего года.

"В августе ожидаем сдачу аэровокзального комплекса. Мы сдвигали на несколько месяцев сдачу объектов, потому что были санкции. Пришлось поменять если не все оборудование, но основное технологическое оборудование. Все трудности позади", — заявил тогда губернатор.

Строительство терминала в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года, но вскоре проект был заморожен.

В марте 2021 года в ходе конкурса был найден инвестор для окончания строительства этого объекта. Им стало ООО "Красинвест" с предложением 12,5 млрд рублей. Сдать терминал в эксплуатацию планировалось в декабре 2022 года, но затем срок сдвинули на первое полугодие 2023 года в связи с тем, что из-за санкций пришлось искать новых поставщиков оборудования.

Для завершения строительства терминала инвестор и регион в июне 2021 года создали совместное предприятие АО "Восточные ворота страны" с уставным капиталом 13 млрд 171,72 млн рублей, в котором 51% — доля "Красинвеста", 49% — Минимущества Сахалинской области.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного, может работать с более 30 типами воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Оператор аэропорта — принадлежащее областному правительству АО "Аэропорт Южно-Сахалинск". Сейчас в воздушной гавани один действующий пассажирский терминал.

В 2022 году аэропорт Южно-Сахалинск обслужил почти 1,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем в 2021 году, и почти достиг допандемийного уровня 2019 года, когда пассажиропоток превысил 1,3 млн человек.