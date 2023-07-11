"В Лазаревском районе курорта в течение короткого времени наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на Аше, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом", — говорится в сообщении.

На место ЧП незамедлительно направлены сотрудники администрации внутригородского района для мониторинга ситуации и оказания необходимой помощи жителям.

"Пострадавших людей и серьезных разрушений инфраструктуры нет. Со стороны Туапсе временно наблюдалось формирование смерчей, которые распались, не достигнув берега", — отмечается в сообщении.

Городской оперативный штаб продолжает следить за ситуацией во всех районах курорта.

"Штормовое предупреждение будет действовать сегодня, 11 июля, до конца дня. Жителям необходимо принять все меры предосторожности, в том числе по сохранности своего имущества. В случае необходимости звонить по номеру телефона 112", — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы ФКУ "Черноморье", в поселке Мамедова Щель в Лазаревском районе Сочи выпал град диаметром 35 мм.

"По сведениям очевидцев, крупный град наблюдался в поселке Лазаревское и центральном районе Сочи", — добавили в пресс-службе учреждения.

Ранее сообщалось, что сильный ветер снес деревья, которые перекрыли проезд федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи. Для контроля за ситуацией ФКУ "Черноморье" мобилизовало и расставило на участках от Магри до Сочи дорожную спецтехнику и десятки рабочих.