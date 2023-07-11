"Сегодня стартует первый спектакль Чеховской недели. Гости и жители города-курорта смогут окунуться в смену эпох, нравов, посмотреть на жизнь помещиков и обычных людей", — написал Бакулин в своем телеграм-канале.

В частности, в Доме культуры имени Пускепалиса 11 июля театр драмы "Крупный план" представит пьесу "Вишневый сад". Кроме того, 14 июля здесь же состоится юмористическое музыкально-театрализованное представление "Неслучайные встречи" студии "Эвита".

В модельной библиотеке города 13 июля пройдет познавательная встреча, посвященная писателю, в ходе которой можно будет узнать малоизвестные факты о нем.