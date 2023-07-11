"14, 15 и 16 июня — даты проведения фестиваля "Дикая Мята-2024", — сообщается на странице фестиваля в "ВКонтакте".

Фестиваль в этом году прошел с 16 по 18 июня в поселке Бунырево Алексинского района. По данным полиции, мероприятие посетили более 27 тысяч человек. Всего было проведено порядка 100 концертов на шести площадках.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Тульской области.

Ранее сообщалось, что планируемые в 2023 году музыкальные фестивали "Нашествие" в Калужской области и "Доброфест" в Ярославской области отменены по различным причинам.

"Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области.

В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за ковид-ограничений. В 2022 году он впервые длился 10 дней и разделился на два направления: мультижанровое под названием "Дикая Мята Green" и электронное — "Дикая Мята Violet". В общей сложности прошло свыше 170 выступлений, фестиваль посетили 36 тыс. человек.

На месте проведения фолк-фестиваля будет создана всесезонная площадка с развитой инфраструктурой. В частности, предполагается создание парковки, кемпинга на 4 тыс. мест и обустройство территории в 80 га. В дальнейшем на этой площадке планируется проведение различных фестивалей, в том числе гастрономических с участием местных фермеров, спортивных и образовательных мероприятий.