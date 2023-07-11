"До конца текущих суток в городе вероятны сильные дожди, а также ливни с грозами и градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема", — подчеркивает пресс-служба.

Продолжает действовать штормовое предупреждение.

"При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — отмечается в сообщении.

Все службы Сочи работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. "Пляжи курорта в целях безопасности закрыты для купания. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112", — добавили в пресс-службе.