"На поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям", — говорится в сообщении.

Также в случае необходимости из Казани готов вылететь вертолет Ми-8 МЧС России, до места поисков ему предстоит преодолеть 600 км.

Глава региона Дмитрий Махонин сообщил в своем телеграм-канале, что поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы.

"В МЧС группа свой сплав не регистрировала, и это при том, что среди участников есть дети. Верим, что все обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно", — написал губернатор.

По данным министерства территориальной безопасности региона, в районе, где сплавлялись туристы, имеются сухие пороги протяженностью около 7 километров, катамараны там не проходят.

"Предположительно вчера данную туристическую группу видел егерь в районе Грузинского моста", — сообщает министерство.

К месту поиска вылетели два спасателя Пермской краевой службы спасения на вертолете.

Следователи начали доследственную проверку по факту пропажи туристов, сообщается в телеграм-канале регионального управления СКР.

Как сообщалось, туристическая группа из 22 человек, половина из которых — дети, отправилась на сплав по реке Усьва 4 июля. 9 июля они должны были прибыть в одноименный поселок, но до сих пор на связь никто из них не вышел. Протяженность маршрута составляет 175 км.